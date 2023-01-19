Корнеев: по трансферу Захаряна в «Челси» двери закрылись полностью

Футбольный функционер Игорь Корнеев считает, что история с трансфером полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси» завершена. Напомним, ранее Корнеев сообщал, что именно он предложил услуги Захаряна лондонскому клубу, но потом прекратил заниматься этим трансфером.
«Захарян и Мудрик безусловно талантливые и не похожие по стилю игроки, их сильные позиции на поле разные. За Мудрика переплатили минимум 50 миллионов и заключили с ним контракт на невиданный ранее срок и, как я понял, с огромным личным контрактом! До этого подписания все гадали, возможен ли трансфер Захаряна, исходя из политической ситуации и с учётом сложностей перевода трансферной суммы в Россию клубом, где владелец является американцем.
Также не пойму, какой спортивный план ждёт Захаряна, если «Челси» отважится на его приобретение. По мне, по этому направлению двери закрылись полностью!» — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».
Напомним, Арсен Захарян был близок к переходу в лондонский клуб в летнее трансферное окно, однако стороны не пришли к соглашению из-за сложностей при попытке перевода денег. В конце ноября появилась информация, что россиянин согласовал с «Челси» долгосрочный контракт.
Арсен Захарян выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, забил два гола и отдал пять результативных передач.
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