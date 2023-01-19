Джеймс и Чилуэлл вернулись к тренировкам с «Челси»
Поделиться
Футболисты лондонского «Челси» Рис Джеймс и Бенджамин Чилуэлл вернулись к тренировкам с командой. Вчера, 18 января, игроки провели занятие на базе синих в Кобхэме. Об этом сообщил официальный сайт клуба.
Рис Джеймс отсутствовал с 27 декабря, когда был заменён в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (2:0) из-за повреждения колена. Ранее защитник «Челси» и сборной Англии пропустил чемпионат мира 2022 года в Катаре из-за травмы.
Бенджамин Чилуэлл выбыл с первых дней ноября 2022 года из-за серьёзного разрыва подколенного сухожилия.
«Челси» в матче 21-го тура АПЛ встретится с «Ливерпулем». Игра состоится в субботу, 21 января. Начало встречи — в 15:30 мск.
Видео: Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж»
Комментарии
- 19 января 2023
-
09:42
-
09:40
-
09:35
-
09:00
-
08:40
-
07:56
-
07:24
-
07:14
-
07:07
-
06:40
-
06:21
-
05:45
-
05:37
-
04:55
-
04:53
-
04:48
-
04:48
-
04:47
-
04:16
-
04:03
-
04:01
-
04:00
-
03:59
-
03:39
-
02:58
-
02:55
-
02:52
-
02:07
-
01:47
-
01:40
-
01:38
-
01:33
-
01:29
-
01:14
-
01:01
Партнерский контент