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Джеймс и Чилуэлл вернулись к тренировкам с «Челси»

Джеймс и Чилуэлл вернулись к тренировкам с «Челси»
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Футболисты лондонского «Челси» Рис Джеймс и Бенджамин Чилуэлл вернулись к тренировкам с командой. Вчера, 18 января, игроки провели занятие на базе синих в Кобхэме. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Рис Джеймс отсутствовал с 27 декабря, когда был заменён в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (2:0) из-за повреждения колена. Ранее защитник «Челси» и сборной Англии пропустил чемпионат мира 2022 года в Катаре из-за травмы.

Бенджамин Чилуэлл выбыл с первых дней ноября 2022 года из-за серьёзного разрыва подколенного сухожилия.

«Челси» в матче 21-го тура АПЛ встретится с «Ливерпулем». Игра состоится в субботу, 21 января. Начало встречи — в 15:30 мск.

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