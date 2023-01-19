Болельщик сделал селфи с Каземиро, выбежав на поле во время игры «Кристал Пэлас» и «МЮ»
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Забавный эпизод произошёл во время матча перенесённого 7-го тура английской Премьер-лиги между «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед» (1:1).
В ходе встречи на поле выбежал зритель, которому никто не помешал. После этого он сделал совместную фотографию с полузащитником «красных дьяволов» Каземиро и покинул газон. Стюарды подбежали к болельщику только в момент, когда он почти ушёл с поля.
В прошедшей встрече в составе «МЮ» отличился Бруну Фернандеш, а на 90+1-й минуте счёт сравнял полузащитник «Пэлас» Майкл Олисе. «Юнайтед» набрал 39 очков после 19 матчей и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» — на 12-й строчке, заработав 23 очка за 19 игр.
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