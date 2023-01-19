Лангович: с Малкомом более некомфортно играть, чем с Клаудиньо
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Защитник «Ростова» Андрей Лангович сравнил игру двух бразильских вингеров «Зенита» — Малкома и Клаудиньо.
«Это два разных игрока. Малком – более мощный футболист, а Клаудиньо – лёгкий. Я бы больше выделил Малкома. Он более силовой и бежит очень быстро, дриблинг у него шикарный, бьёт постоянно. С ним, на мой взгляд, более некомфортно играть, чем с Клаудиньо», — приводит слова Ланговича «РБ Спорт».
Напомним, Малком перешёл в «Зенит» летом 2019 года, а Клаудиньо — летом 2021 года. В нынешнем сезоне Малком провёл за сине-бело-голубых 23 матча, забил 15 голов и отдал семь результативных передач. На счету Клаудиньо 19 матчей, три забитых мяча и восемь ассистов. Оба футболиста считаются лидерами «Зенита», который возглавляет турнирную таблицу РПЛ.
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