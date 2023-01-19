«Томь» сообщила о потере статуса профессионального клуба

Томская «Томь» в своём телеграм-канале опубликовала заявление, в котором сообщила о потере статуса профессионального клуба.



«Уже практически на 100 процентов понятно, что профессиональной команды в этом году не будет, следовательно, клуб теряет свой статус, исключается из РФС. Теряет свой статус и академия «Томи». Детских тренеров постараются трудоустроить в другие футбольные школы — как и самих ребят, воспитанников академии.



Пока в ведении ФК «Томь» остаются только объекты спортивной инфраструктуры, судьба которых будет решаться далее. Один из возможных вариантов их использования в ближайшие год — Юношеская футбольная лига России, первенство ЛФК, юношеские финалы Сибири и другие турниры. Но уже не с командой «Томь», а с другими представителями Томска и томского футбола.



Проект ФК «Томь», служивший Томску и области 65 лет, завершается. Что ж, будем надеяться на новое возрождение большого томского футбола», — говорится в заявлении.



В сезоне-2021/2022 «Томь» заняла 14-е место в Первой лиге. В июне 2022 года стало известно, что клуб не прошёл лицензирование для участия во втором дивизионе, до этого не получив лицензию для участия в Первой лиге в сезоне-2022/2023.