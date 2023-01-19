Депай отправился в Мадрид на медосмотр для «Атлетико»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай отправился в Мадрид, чтобы пройти медицинский осмотр перед переходом в «Атлетико». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

«Мемфис Депай едет в Мадрид, чтобы пройти медицинские тесты как новичок и подписать контракт с «Атлетико» (Мадрид). Сделка завершена на сумму € 3–4 млн», — написал Фабрицио Романо в «Твиттере».

Депай в текущем сезоне испанской Примеры провёл два матча, забил один гол. «Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 41 очко. «Атлетико» (28) — на шестом месте. На чемпионате мира 2022 года в Катаре в составе сборной Нидерландов форвард выходил на поле пять раз, на его счету один забитый мяч.

Видео: Пике пересел за руль Renault после песни Шакиры