Каррера: обидно, что Рассказов сейчас в «Крыльях». Он мог заиграть в «Милане» или «Интере»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал переход защитника красно-белых Николая Рассказова в «Крылья Советов».



«Когда я был в «Спартаке», Николай Рассказов был одним из самых перспективных крайних защитников РПЛ. Он тогда мог заиграть в Европе. Где бы он закрепился в Серии А? Например, в «Милане» или «Интере». Потенциал позволял.



Потом с Рассказовым что-то случилось и он выбыл из основы «Спартака». Обидно, что сейчас футболист в «Крыльях Советов», но этот игрок принесёт пользу команде», — приводит слова Карреры Sport24.



Отметим, что 24-летний защитник дебютировал за основную команду «Спартака» в период работы Карреры. Это произошло в августе 2018 года, в матче квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОКом.

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