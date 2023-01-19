Каррера: обидно, что Рассказов сейчас в «Крыльях». Он мог заиграть в «Милане» или «Интере»
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал переход защитника красно-белых Николая Рассказова в «Крылья Советов».
«Когда я был в «Спартаке», Николай Рассказов был одним из самых перспективных крайних защитников РПЛ. Он тогда мог заиграть в Европе. Где бы он закрепился в Серии А? Например, в «Милане» или «Интере». Потенциал позволял.
Потом с Рассказовым что-то случилось и он выбыл из основы «Спартака». Обидно, что сейчас футболист в «Крыльях Советов», но этот игрок принесёт пользу команде», — приводит слова Карреры Sport24.
Отметим, что 24-летний защитник дебютировал за основную команду «Спартака» в период работы Карреры. Это произошло в августе 2018 года, в матче квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОКом.
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