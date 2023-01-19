Экс-защитник ЦСКА Бийол: Березуцкий многому меня научил, поставил мне игру в защите

Защитник итальянского «Удинезе» Яка Бийол, ранее выступавший за московский ЦСКА, высоко оценил вклад экс-наставника армейцев Алексея Березуцкого в свои футбольные навыки.

«В прошлом сезоне мы финишировали не так высоко, но я провёл успешный отрезок, да ещё и на новой позиции. Её для меня открыл Березуцкий? Именно он. Благодарен Березуцкому за возможность сыграть в центре защиты. Алексей многому научил меня.



Обидно, что в его тренерской карьере всё так сложилось. Было много трудностей, особенно во второй половине сезона. У Березуцкого выдался сложный год. Алексей Березуцкий поставил мне игру в защите, а Соттиль [тренер «Удинезе»] сделал её только лучше», — приводит слова Бийола Sport24.

Напомним, словенский игрок выступал за московский ЦСКА в период с 2018 по 2022 год.