Экс-защитник ЦСКА Бийол: Березуцкий многому меня научил, поставил мне игру в защите

Защитник итальянского «Удинезе» Яка Бийол, ранее выступавший за московский ЦСКА, высоко оценил вклад экс-наставника армейцев Алексея Березуцкого в свои футбольные навыки.
«В прошлом сезоне мы финишировали не так высоко, но я провёл успешный отрезок, да ещё и на новой позиции. Её для меня открыл Березуцкий? Именно он. Благодарен Березуцкому за возможность сыграть в центре защиты. Алексей многому научил меня.
Обидно, что в его тренерской карьере всё так сложилось. Было много трудностей, особенно во второй половине сезона. У Березуцкого выдался сложный год. Алексей Березуцкий поставил мне игру в защите, а Соттиль [тренер «Удинезе»] сделал её только лучше», — приводит слова Бийола Sport24.
Напомним, словенский игрок выступал за московский ЦСКА в период с 2018 по 2022 год.
- 19 января 2023
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