Арбитры будут объявлять решения, принятые с VAR, на клубном ЧМ в тестовом режиме

Вчера, 18 января, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоялась ежегодная деловая встреча Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB). На ней была выражена поддержка мерам, направленным на то, чтобы сделать игру более справедливой и увлекательной.



В частности, было решено, что прямое объявление судьями решений, принятых при участии системы VAR, как на стадионе, так и через вещательные компании будет опробовано в течение 12 месяцев на международных соревнованиях. Первоначально подобное новшество будет внедрено на клубном чемпионате мира ФИФА в Марокко, который начнётся 1 февраля.

В первом матче турнира за выход в 1/4 финала встретятся «Аль-Ахли» (Египет) и «Окленд Сити» (Новая Зеландия). Действующим победителем клубного чемпионата мира является английский «Челси».

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