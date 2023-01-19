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«Арсенал» ведёт переговоры с «Брайтоном» о переходе Троссарда

«Арсенал» ведёт переговоры с «Брайтоном» о переходе Троссарда
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Лондонский «Арсенал» начал переговоры с «Брайтоном» о переходе бельгийского нападающего Леандро Троссарда. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

«Арсенал» начал переговоры о подписании Леандро Троссарда из «Брайтона», переговоры продвигаются, готово официальное предложение о постоянном переезде. Персональные условия уже согласованы — переговоры продолжатся, сделка будет заключена в ближайшее время», — написал Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее появилась информация, что футболист отстранён от тренировок с командой. Троссард пропустил игру с «Ливерпулем» (3:0).

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Троссард в 16 матчах забил семь голов и отдал две результативные передачи.

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