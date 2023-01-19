Андрей Червиченко: дискуссии неуместны — Месси должен быть лучшим игроком 2022 года

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о кандидатуре нападающего французского «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси на звание лучшего игрока 2022 года по версии ФИФА.



«Кто должен стать лучшим игроком 2022 года? Думаю, тут вопросов быть не может – Месси. Чемпионат мира же был в прошлом году, так что сомнений никаких нет. Человек, который выиграл всё, на мой взгляд, другого такого нет. И вряд ли в скором времени такой будет. Для полной коллекции не хватало звания чемпиона мира, вот он его и получил. Тут дискуссии неуместны», – сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины на мировом первенстве 2022 года в Катаре.

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