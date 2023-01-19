Андрей Червиченко: дискуссии неуместны — Месси должен быть лучшим игроком 2022 года

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о кандидатуре нападающего французского «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси на звание лучшего игрока 2022 года по версии ФИФА.
«Кто должен стать лучшим игроком 2022 года? Думаю, тут вопросов быть не может – Месси. Чемпионат мира же был в прошлом году, так что сомнений никаких нет. Человек, который выиграл всё, на мой взгляд, другого такого нет. И вряд ли в скором времени такой будет. Для полной коллекции не хватало звания чемпиона мира, вот он его и получил. Тут дискуссии неуместны», – сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины на мировом первенстве 2022 года в Катаре.
Видео: Месси может получить «Суперзолотой мяч»
- 19 января 2023
-
14:12
-
14:05
-
14:05
-
14:00
-
13:34
-
13:31
-
13:31
-
13:25
-
13:10
-
13:00
-
12:54
-
12:45
-
12:42
-
12:41
-
12:26
-
12:13
-
12:08
-
11:55
-
11:53
-
11:51
-
11:29
-
11:20
-
11:08
-
10:59
-
10:48
-
10:47
-
10:45
-
10:42
-
10:29
-
10:17
-
10:00
-
10:00
-
09:56
-
09:45
-
09:42