Непомнящий предложил увеличить количество матчей «Спартак» — ЦСКА в чемпионате России

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о существовании российского футбола в условиях отстранения клубов от международных турниров.



«Мы можем прожить и в закрытом режиме. Существуют же закрытые лиги: НБА, НХЛ или наша КХЛ. Понимаю, что игроков из Европы не позовёшь, но можно из Азии или Южной Америки. Хотя понятно, что они будут не высшей категории. Надо подготовить для них критерии, чтобы они были игроками национальных сборных.



Для нас сейчас появился уникальный шанс, чтобы мы смогли повысить уровень нашего футбола, как ни странно это звучит. Теперь тема попадания в еврокубки закрывается, что будет шансом для отечественных тренеров не бояться проигрывать, работать творчески. Я не согласен, что у нас нет талантливых футболистов. У нас много игроков, которые могут вырасти в футболистов мирового уровня.

Сейчас на первые роли должны выходить футбольные чиновники. Они должны повысить интерес к нашему чемпионату, когда на трибунах становится меньше людей и европейских игроков. Можно сделать в чемпионате игры категории А, чтобы, например, «Спартак» и ЦСКА играли не два раза, а раз восемь», — приводит слова Непомнящего Legalbet.

Сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных турнирах после начала специальной военной операции на Украине.