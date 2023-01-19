В Минцифры сообщили, сколько человек оформили Fan ID

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев рассказал о вызове для ведомства на 2023 год в процессе внедрения Карты болельщика.

«Сегодня Карту болельщика оформили уже 350 тысяч человек. Для нас вызов на этот год — сделать весь процесс оформления карты в электронном виде, без необходимости посещения МФЦ», — приводит слова Шадаева пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Напомним, наличие Fan ID требовалось с начала сезона-2022/2023 при посещении домашних матчей «Урала», «Сочи», «Пари Нижний Новгород», «Ростова» и самарских «Крыльев Советов» в Российской Премьер-Лиге. С 1 декабря прошлого года закон о Карте болельщика распространился на оставшиеся 11 стадионов клубов Премьер-Лиги.