Евгений Алдонин: вновь посмотрел бы за игрой Вагнера, Карвальо, Олича и Ярошика в РПЛ
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Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, что из легионеров, выступавших когда-либо в Российской Премьер-Лиге, хотел бы посмотреть на игру бразильцев Вагнера Лава и Даниэла Карвальо, а также хорвата Ивицы Олича и чеха Иржи Ярошика.
«Я бы с удовольствием вновь посмотрел за игрой Вагнера, Карвальо, Ивицы Олича, Иржи Ярошика. Можно назвать большое количество игроков, но остановлюсь на этом. Эти легионеры не только деньги зарабатывали, но и показывали высокий класс, на котором можно было развивать молодёжь», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Алдонин является двукратным чемпионом России в составе ЦСКА (2005, 2006) и обладателем Кубка УЕФА (2004/2005).
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