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Марк Овермарс получил серьёзный ущерб своему сердцу после перенесённого инсульта

Марк Овермарс получил серьёзный ущерб своему сердцу после перенесённого инсульта
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Футбольный директор «Антверпена» Марк Овермарс, ранее перенёсший лёгкий инсульт в конце 2022 года, получил «непоправимый ущерб» своему сердцу, сообщает De Telegraaf.

Отмечается, что сердце экс-футболиста сейчас способно перекачивать кровь только в объёме 30% от нормального. Часть сердечной мышцы Овермарса отмерла, из-за чего снизилась её работоспособность.

На счету Овермарса 86 матчей за сборную Нидерландов, в которых он забил 17 мячей. Также он выступал за «Аякс», «Барселону» и «Арсенал». После завершения футбольной карьеры он занял должность технического директора в «Гоу Эхед Иглс» — клубе, в котором начинал и заканчивал профессиональную карьеру. С 2012 по 2022 год Овермарс занимал одну из руководящих должностей в «Аяксе», откуда был уволен из-за скандала. После этого он перешёл в бельгийский клуб.

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