«У ребят мощнейшие впечатления от тренера». Спортивный директор «Родины» — об Артиге

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин поделился мнением о работе испанского тренера Франка Артиги. Специалист возглавил вторую команду «Родины», которая выступает во Второй лиге.
«Мы ежедневно проводим совещания с участием тренеров и руководителей оргслужб первой и второй команд. Импонирует, как легко Франк подхватывает идеи и взаимодействует по всем вопросам. Он привык к этому за восемь лет в «Барселоне». Человек настроен на помощь главной команде, нацелен на рост игроков.
С глобальными выводами торопиться не стоит. Скажу лишь, что по итогам первых дней работы я общался с нашими молодыми игроками – и у них мощнейшие впечатления от тренера.
Он требует большой интенсивности на тренировках. Для него быстрота мысли и исполнения – основа основ. Просит своих помощников постоянно взвинчивать темп, а от игроков – минимизировать количество касаний и, следовательно, искать решения до приёма мяча.
Мы обсудили с Артигой всех игроков. И ему интересно было понять человеческую суть каждого. В какой среде рос, характер. По мнению Франка, жизненные обстоятельства накладывают отпечаток на игровую стилистику», – сказал Зинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
- 19 января 2023
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