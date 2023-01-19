Болельщик погиб в результате давки перед финалом Кубка Персидского залива в Ираке

Один болельщик скончался и ещё около 60 человек получили травмы в результате давки перед финальным матчем Кубка Персидского залива в Басре (Ирак). Об этом сообщил Al Sumaria.

Болельщики сборной Ирака собрались с самого утра перед Международным стадионом в Басре, чтобы попасть на матч сборной своей страны с командой Омана. Образовалась большая давка, стадион практически заполнился за несколько часов.

Финальный матч Кубка Персидского залива 2023 года состоится сегодня, 19 января. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени. В полуфинале сборная Ирака обыграла Катар со счётом 2:1, а Оман оказался сильнее Бахрейна (1:0). Действующим победителем турнира является сборная Бахрейна, обыгравшая в финале команду Саудовской Аравии (1:0).