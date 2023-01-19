Бывшего украинского футболиста могут дисквалифицировать за работу в клубе из Херсона
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Бывший украинский футболист, тренер Сергей Шевченко может быть пожизненно дисквалифицирован за то, что летом он возглавил футбольный клуб в Херсоне, сообщает Sportarena.com.
Отмечается, что 64-летний специалист стал главным тренером команды «Фрегат», созданной на базе херсонского «Кристалла». Ранее Шевченко также работал в «Таврии» (Симферополь), «Нефтянике» (Ахтырка), «Севастополе», «Николаеве», «Кристалле», а также в российском «Сахалине» (Южно-Сахалинск).
Во время своей игровой карьеры Шевченко выступал за «Кристалл», «Судостроитель», «Зарю» (Бельцы), «Мелиоратор» и полупрофессиональные клубы. В качестве тренера он становился победителем Второй лиги Украины в сезоне-1997/1998 с «Кристаллом».
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