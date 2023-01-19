Валерий Непомнящий: «Томь» была прекрасной командой. Ощущаю страшную досаду

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о потере профессионального статуса футбольным клубом «Томь» из Томска.
«Потеря профессионального статуса «Томи» была ожидаема, к этому всё шло. Прекрасный город лишился команды с большой историей. Очень жаль, что Томск остался без профессиональной команды. Конечно же, есть вопросы к руководству, они до этого всего довели. В своё время «Томь» была прекрасной командой. Ощущаю страшную досаду сейчас. Больше слов нет», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
В сезоне-2021/2022 «Томь» заняла 14-е место в Футбольной национальной лиге. В июне 2022 года стало известно, что клуб не прошёл лицензирование для участия во Второй лиге, до этого не получив лицензию для участия в Первой лиге в сезоне-2022/2023.
- 19 января 2023
-
15:45
-
15:38
-
15:37
-
15:36
-
15:28
-
15:22
-
15:21
-
15:05
-
15:00
-
14:46
-
14:30
-
14:30
-
14:30
-
14:25
-
14:19
-
14:12
-
14:05
-
14:05
-
14:00
-
13:34
-
13:31
-
13:31
-
13:25
-
13:10
-
13:00
-
12:54
-
12:45
-
12:42
-
12:41
-
12:26
-
12:13
-
12:08
-
11:55
-
11:53
-
11:51