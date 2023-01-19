Валерий Непомнящий: «Томь» была прекрасной командой. Ощущаю страшную досаду

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о потере профессионального статуса футбольным клубом «Томь» из Томска.



«Потеря профессионального статуса «Томи» была ожидаема, к этому всё шло. Прекрасный город лишился команды с большой историей. Очень жаль, что Томск остался без профессиональной команды. Конечно же, есть вопросы к руководству, они до этого всего довели. В своё время «Томь» была прекрасной командой. Ощущаю страшную досаду сейчас. Больше слов нет», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

В сезоне-2021/2022 «Томь» заняла 14-е место в Футбольной национальной лиге. В июне 2022 года стало известно, что клуб не прошёл лицензирование для участия во Второй лиге, до этого не получив лицензию для участия в Первой лиге в сезоне-2022/2023.