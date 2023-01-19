Нобоа планирует продлить контракт с «Сочи»
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Эквадорский нападающий «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о планах продлить контракт с клубом.
«Пока идут переговоры. Мы разговариваем, всё хорошо. Я думаю, останусь ещё на год», – приводит слова Нобоа «РИА Новости Спорт».
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Нобоа провёл 15 матчей за «Сочи», в которых забил 10 голов и отметился одной результативной передачей. На счету нападающего также одна игра в Фонбет Кубке России. Эквадорцу 37 лет, он выступает в «Сочи» с 2019 года. Ранее футболист играл в РПЛ в таких командах, как казанский «Рубин», московское «Динамо», «Ростов» и санкт-петербургский «Зенит».
«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Лидирует «Зенит» — 42 очка.
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