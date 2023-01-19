ЦСКА — «Оренбург»: стартовые составы на контрольный матч

Сегодня, 19 января, состоится товарищеский матч, в котором встретятся московский ЦСКА и «Оренбург». Команды будут играть на стадионе «Шейх Зайед» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало встречи — в 16:00 мск.



Стартовые составы команд:

ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Дивеев, Роша, Зайнутдинов, Гайич, Обляков, Зделар, Медина, Мендес, Чалов.

«Оренбург»: Сысуев, Хотулёв, Печенин, Перес, Оганесян, Ковалёв, Эктов, Вера, Капленко, Воробьёв, Обухов.

Для ЦСКА эта встреча станет второй на сборах. Ранее армейцы сыграли вничью с клубом «Симба» из Танзании (2:2). Игра состоялась в воскресенье, 15 января. В составе ЦСКА отличились Фёдор Чалов и Хесус Медина. «Оренбург» проведёт первый контрольный матч на зимних сборах. Позднее, 22 января, команда Марцела Лички встретится с московским «Динамо».