Голкипер тульского «Арсенала» Коченков будет выступать за сборную Кыргызстана

Главный тренер сборной Кыргызстана Александр Крестинин рассказал о российских футболистах, которых планируют заиграть в национальной команде Кыргызстана.



«Думаю, уже можно говорить об опытном голкипере Антоне Коченкове. Вопрос с его киргизским футбольным гражданством решён, в ближайших матчах планируем заиграть. Минувшим летом к сборной присоединился Эрбол Атабаев из махачкалинского «Динамо», на данный момент это всё», — приводит слова Крестинина «Матч ТВ».



Антон Коченков родился во Фрунзе (Киргизская ССР) — сейчас Бишкек (столица Кыргызстана). С 2021 года он выступает за тульский «Арсенал». В текущем сезоне Первой лиги Коченков провёл семь матчей. Голкипер является чемпионом России в составе московского «Локомотива» (2017/2018).