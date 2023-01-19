Голкипер тульского «Арсенала» Коченков будет выступать за сборную Кыргызстана
Поделиться
Главный тренер сборной Кыргызстана Александр Крестинин рассказал о российских футболистах, которых планируют заиграть в национальной команде Кыргызстана.
«Думаю, уже можно говорить об опытном голкипере Антоне Коченкове. Вопрос с его киргизским футбольным гражданством решён, в ближайших матчах планируем заиграть. Минувшим летом к сборной присоединился Эрбол Атабаев из махачкалинского «Динамо», на данный момент это всё», — приводит слова Крестинина «Матч ТВ».
Антон Коченков родился во Фрунзе (Киргизская ССР) — сейчас Бишкек (столица Кыргызстана). С 2021 года он выступает за тульский «Арсенал». В текущем сезоне Первой лиги Коченков провёл семь матчей. Голкипер является чемпионом России в составе московского «Локомотива» (2017/2018).
Комментарии
- 19 января 2023
-
17:05
-
17:03
-
16:56
-
16:55
-
16:30
-
16:28
-
16:21
-
16:12
-
16:00
-
15:45
-
15:38
-
15:37
-
15:36
-
15:28
-
15:22
-
15:21
-
15:05
-
15:00
-
14:46
-
14:30
-
14:30
-
14:30
-
14:25
-
14:19
-
14:12
-
14:05
-
14:05
-
14:00
-
13:34
-
13:31
-
13:31
-
13:25
-
13:10
-
13:00
-
12:54
Партнерский контент