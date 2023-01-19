Дмитрий Радченко: лучшего игрока 2022 года отдал бы Мбаппе

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением, какого футболиста он считает лучшим в 2022 году.



«Самый показательный турнир 2022 года – чемпионат мира. На чемпионате мира, мне кажется, очень хорошо проявил себя Мбаппе. Отдал бы ему лучшего игрока года», – сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.



Напомним, на звание лучшего футболиста 2022 года по версии ФИФА также претендуют: Хулиан Альварес (Аргентина, «Манчестер Сити»), Джуд Беллингем (Англия, «Боруссия» Дортмунд), Карим Бензема (Франция, «Реал»), Кевин Де Брёйне (Бельгия, «Манчестер Сити»), Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»), Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ»), Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал»), Роберт Левандовски (Польша, «Барселона»), Садио Мане (Сенегал, «Бавария»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»), Лука Модрич (Хорватия, «Реал»), Неймар (Бразилия, «ПСЖ») и Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»).

Месси может получить «Суперзолотой мяч»: