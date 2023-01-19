Зоммер уже тренируется в составе «Баварии». Клуб официально не объявлял о переходе вратаря

Швейцарский вратарь Ян Зоммер уже тренируется в составе мюнхенской «Баварии». Ранее сообщалось, что футболист был куплен у мёнхенгладбахской «Боруссии».
Журналист Sky Germany Торбен Хоффманн опубликовал в своих соцсетях видео, на котором швейцарский вратарь выходит на тренировку «Баварии». Однако мюнхенцы ещё официально не сообщали о трансфере Зоммера.
СМИ сообщали, что «Бавария» заплатит за вратаря сборной Швейцарии € 8 млн. Ещё € 1,5 млн «Боруссия» может получить в качестве бонусов.
Напомним, «Бавария» начала активно интересоваться Зоммером после новости о травме основного голкипера Мануэля Нойера, который получил повреждение во время отпуска. 34-летний Зоммер провёл 11 матчей за «Боруссию» в текущем сезоне, четыре раза сыграв «на ноль».
Лучшие сейвы Яна Зоммера за «Боруссию» М:
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