Зоммер уже тренируется в составе «Баварии». Клуб официально не объявлял о переходе вратаря

Швейцарский вратарь Ян Зоммер уже тренируется в составе мюнхенской «Баварии». Ранее сообщалось, что футболист был куплен у мёнхенгладбахской «Боруссии».



Журналист Sky Germany Торбен Хоффманн опубликовал в своих соцсетях видео, на котором швейцарский вратарь выходит на тренировку «Баварии». Однако мюнхенцы ещё официально не сообщали о трансфере Зоммера.

СМИ сообщали, что «Бавария» заплатит за вратаря сборной Швейцарии € 8 млн. Ещё € 1,5 млн «Боруссия» может получить в качестве бонусов.



Напомним, «Бавария» начала активно интересоваться Зоммером после новости о травме основного голкипера Мануэля Нойера, который получил повреждение во время отпуска. 34-летний Зоммер провёл 11 матчей за «Боруссию» в текущем сезоне, четыре раза сыграв «на ноль».

Лучшие сейвы Яна Зоммера за «Боруссию» М: