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Зоммер уже тренируется в составе «Баварии». Клуб официально не объявлял о переходе вратаря

Зоммер уже тренируется в составе «Баварии». Клуб официально не объявлял о переходе вратаря
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Швейцарский вратарь Ян Зоммер уже тренируется в составе мюнхенской «Баварии». Ранее сообщалось, что футболист был куплен у мёнхенгладбахской «Боруссии».

Журналист Sky Germany Торбен Хоффманн опубликовал в своих соцсетях видео, на котором швейцарский вратарь выходит на тренировку «Баварии». Однако мюнхенцы ещё официально не сообщали о трансфере Зоммера.

СМИ сообщали, что «Бавария» заплатит за вратаря сборной Швейцарии € 8 млн. Ещё € 1,5 млн «Боруссия» может получить в качестве бонусов.

Напомним, «Бавария» начала активно интересоваться Зоммером после новости о травме основного голкипера Мануэля Нойера, который получил повреждение во время отпуска. 34-летний Зоммер провёл 11 матчей за «Боруссию» в текущем сезоне, четыре раза сыграв «на ноль».

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