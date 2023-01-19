Воспитанник «Динамо» перешёл в клуб из второго дивизиона Греции

Воспитанник московского «Динамо» Валентин Зехов продолжит карьеру во втором дивизионе Греции. 21-летний футболист перешёл в команду «Ханья». Россиянин подписал с греческим клубом контракт сроком на полтора года. Финансовые детали сделки не разглашаются.

«Я очень счастлив, что с сегодняшнего дня являюсь членом команды «Ханья». Я с нетерпением жду возможности помочь клубу выигрывать матчи и достигать поставленных целей», — приводит слова Зехова пресс-служба команды.

В минувшем сезоне Зехов выступал в составе «Спартака» из Юрмалы. Ранее Валентин также выступал за «Целе» и ряд других словенских команд. Зехов является воспитанником московского «Динамо» — он дошёл до второй команды бело-голубых, откуда и перебрался в Словению.