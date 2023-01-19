Вертолёт с помощником Путина приземлился на футбольное поле в Иране за 40 минут до матча

В Иране футбольный матч был задержан на 40 минут из-за приземления на поле вертолёта с Игорем Левитиным, помощником президента России Владимира Путина, сообщает Iran International со ссылкой на информационное агентство Mehr.



В вертолёте, помимо Левитина, находились иранские чиновники. Инцидент произошёл 18 января в городе Астара, провинции Гилян. Вертолёт без предупреждения сел на футбольное поле по причине «проблем с безопасностью».



Левитин прибыл в Астару для запуска проекта железной дороги, которая соединит Иран, Азербайджан и Россию. Иранские официальные лица недавно объявили, что начали переговоры с российской стороной о развитии проекта.

Давка перед финалом Кубка Персидского залива в Ираке: