Шишкин: мне нравилась игра Алекса в «Спартаке». Хотелось бы увидеть таких игроков сегодня

Бывший защитник сборной России Роман Шишкин рассказал, кого из бывших легионеров Российской Премьер-Лиги хотел бы вновь увидеть в чемпионате России.

«На самом деле, можно с разных команд вспомнить игроков: Карвальо, Вагнер Лав и Веллитон. Но мне всегда нравилась игра бразильца Алекса в «Спартаке». Его прекрасная левая нога. Он как-то гармонично вписался в российский чемпионат, а именно в спартаковскую игру. Он стал диспетчером: много забивал и отдавал.

Его связка с Веллитоном была, конечно, потрясающая. Я вспоминаю именно эту кандидатуру. Хотелось бы увидеть таких игроков, похожих на Алекса, сегодня», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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