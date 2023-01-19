«Ростов» будет судиться с «Мальоркой» из-за перехода Хаджикадунича. Отправлен иск в ФИФА

Известный комментатор Роман Гутцайт поделился подробностями о переходе защитника «Ростова» Денниса Хаджикадунича в испанскую «Мальорку» на правах аренды до конца сезона, заявив, что российская команда направит судебный иск в ФИФА с целью получения компенсации за переход боснийского футболиста.

«Неужели ситуация изменилась, и теперь игроков, у которых контракты с российскими командами, вновь берут в аренду в зарубежные клубы. Звоню в «Ростов», спрашиваю, как они это сделали. Отвечают, что они этого не делали. Информация на сайте «Мальорки», о том, что они взяли Денниса Хаджикадунича в аренду у «Ростова», является ложью.



В межсезонье представители «Ростова» связывались с Хаджикадуничем и предлагали ему два варианта: либо он возвращается и играет за российский клуб, либо его продают. Деннис решил пойти третьим путём, который открыт для легионеров, имеющих контракты с российскими командами. Он воспользовался правом ФИФА приостановить контракт с «Ростовом» без какой-либо компенсации. Он договорился с «Мальоркой», и «Ростов» узнал об этом только из прессы. Хаджикадунич не уведомлял «Ростов» о том, что он собирается подписывать контракт с испанцами. «Ростов» будет судиться, он отправляет иск в ФИФА для того, чтобы была рассчитана компенсация, которую «Мальорка» должна заплатить им за переход Хаджикадунича», — сказал Гутцайт в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».