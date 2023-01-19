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Ян Зоммер перешёл в «Баварию»

Ян Зоммер перешёл в «Баварию»
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Швейцарский голкипер Ян Зоммер перешёл в мюнхенскую «Баварию» из «Боруссии» Мёнхенгладбах.

По информации различных инсайдеров, швейцарец прилетел в Мюнхен ещё вчера, 18 января. После чего прошёл медосмотр и провёл первую тренировку в составе новой команды. Контракт Зоммера с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года.

Напомним, «Бавария» начала активно интересоваться Зоммером после известия о травме основного голкипера мюнхенцев Мануэля Нойера, который получил повреждение во время отпуска. Помимо «Боруссии», вратарь сборной Швейцарии защищал цвета «Базеля» и «Грассхоппера» из родной страны.

34-летний Зоммер сыграл 11 матчей за «Боруссию» в текущем сезоне, четыре раза сохранив свои ворота в неприкосновенности.

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