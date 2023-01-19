Ян Зоммер прокомментировал переход в «Баварию»

Голкипер «Баварии» Ян Зоммер прокомментировал свой переход в мюнхенский клуб из мёнхенгладбахской «Боруссии».
«Я очень взволнован возможностью получить новый вызов в «Баварии». Это большой и сильный клуб. Я много раз играл против этой команды, знаю, насколько высокого качества здесь собраны игроки, знаю клубную ауру. Я горжусь тем, что теперь являюсь частью футбольного клуба «Бавария». Перед нами стоит несколько больших задач. С нетерпением жду начала работы здесь вместе со своими новыми товарищами по команде. Хочу поблагодарить «Боруссию» Мёнхенгладбах за замечательные восемь с половиной лет, а также за то, что она позволила осуществить этот трансфер», — приводит слова Зоммера официальный сайт «Баварии».
Думаете, «Бавария» массово переманивает игроков «Боруссии»?
- 19 января 2023
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