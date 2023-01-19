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«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: текстовая онлайн-трансляция встречи начнётся в 23:00 мск

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: текстовая онлайн-трансляция встречи начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 19 января, состоится перенесённый матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэмом». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток главного арбитра матча Саймона Хупера прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Манчестер Сити» занимает вторую строчку турнирной таблицы чемпионата. Команда Хосепа Гвардиолы отстаёт от лидирующего «Арсенала» на восемь очков, поэтому каждая игра имеет для них решающее значение в гонке за титул чемпиона. К тому же с ними по очкам сравнялся «Манчестер Юнайтед», но у «горожан» сыграно на один матч меньше.

«Тоттенхэму», который выпал из первой четвёрки, тоже нельзя допускать осечек. Подопечные Антонио Конте занимают пятое место и на пять очков отстают от «Ньюкасла». Лондоны только на два очка опережают идущий следующим «Фулхэм», однако «дачники» сыграли на один матч больше.

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