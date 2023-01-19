ЦСКА обыграл «Оренбург» в товарищеском матче благодаря голу Облякова

Сегодня, 19 января, состоялся товарищеский матч между «Оренбургом» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «Шейх Зайед» в ОАЭ. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу московского клуба.
Единственный гол на 26-й минуте забил Иван Обляков. На 75-й минуте Хорхе Карраскаль и игрок «Оренбурга» были удалены с поля. По правилам товарищеского матча команды продолжили игру в полных составах – у армейцев на поле вернулся Матвей Кисляк.
Для ЦСКА эта встреча стала второй на сборах. Ранее армейцы сыграли вничью с клубом «Симба» из Танзании (2:2). Игра состоялась в воскресенье, 15 января. В составе ЦСКА отличились Фёдор Чалов и Хесус Медина. «Оренбург» провёл первый контрольный матч на зимних сборах. Позднее, 22 января, команда Марцела Лички встретится с московским «Динамо».
- 19 января 2023
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