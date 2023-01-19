Раков рассказал о работе «Локомотива» на сборах
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Полузащитник «Локомотива» Вадим Раков рассказал о работе команды на зимних сборах.
«Настроение работать, основная личная задача на этих сборах — становиться лучше. Мы здесь играем почти каждый день, получаем игровую практику. Должны подойти к чемпионату в оптимальной форме. Первый товарищеский матч в этом году, который мы провели с «Бунёдкором», прошёл неплохо, но результат нас не устроил. Дальше будем работать и поднимать свой командный уровень», — сказал Раков в эфире клубного канала.
Напомним, в конце 2022 года у «Локомотива» сменились руководство и тренерский штаб. Сейчас московская команда занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.
«Локомотив» сыграл вничью с «Бунёдкором»:
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