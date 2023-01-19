Дуглас Сантос: когда мы с семьёй в Бразилии, дочка спрашивает: «Когда домой в Россию?»

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, как его семья чувствует себя в Санкт-Петербурге.

«Конечно, жена и дочки очень скучают по мне, когда я не дома. Но если говорить в целом, то нам очень нравится жить в Петербурге. Не устаю повторять, когда об этом спрашивают: нам очень комфортно и очень повезло с клубом и городом, которые окружили нас заботой, обняли с первого дня в «Зените».



Один только пример на эту тему. Если мы в отпуске в Бразилии, то старшая дочка спрашивает: «Когда мы поедем домой в Россию?» Большое счастье, что есть клуб, который так о нас заботится. Очень благодарен «Зениту» за это. Когда я на сборах, это делают люди, которые помогают семье не чувствовать каких-то неудобств из-за моего отсутствия. Мы очень рады быть частью этого замечательного города», — приводит слова Сантоса «Матч ТВ».

28-летний Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. Бразильский защитник является одним из капитанов санкт-петербургского клуба.