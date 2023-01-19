Дуглас Сантос: когда мы с семьёй в Бразилии, дочка спрашивает: «Когда домой в Россию?»

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, как его семья чувствует себя в Санкт-Петербурге.
«Конечно, жена и дочки очень скучают по мне, когда я не дома. Но если говорить в целом, то нам очень нравится жить в Петербурге. Не устаю повторять, когда об этом спрашивают: нам очень комфортно и очень повезло с клубом и городом, которые окружили нас заботой, обняли с первого дня в «Зените».
Один только пример на эту тему. Если мы в отпуске в Бразилии, то старшая дочка спрашивает: «Когда мы поедем домой в Россию?» Большое счастье, что есть клуб, который так о нас заботится. Очень благодарен «Зениту» за это. Когда я на сборах, это делают люди, которые помогают семье не чувствовать каких-то неудобств из-за моего отсутствия. Мы очень рады быть частью этого замечательного города», — приводит слова Сантоса «Матч ТВ».
28-летний Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. Бразильский защитник является одним из капитанов санкт-петербургского клуба.
- 19 января 2023
-
18:49
-
18:46
-
18:39
-
18:31
-
18:20
-
18:20
-
18:07
-
18:00
-
17:54
-
17:53
-
17:50
-
17:39
-
17:32
-
17:27
-
17:25
-
17:05
-
17:03
-
16:56
-
16:55
-
16:30
-
16:28
-
16:21
-
16:12
-
16:00
-
15:45
-
15:38
-
15:37
-
15:36
-
15:28
-
15:22
-
15:21
-
15:05
-
15:00
-
14:46
-
14:30