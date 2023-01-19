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Кварацхелия не тренировался с «Наполи» из-за простуды

Кварацхелия не тренировался с «Наполи» из-за простуды
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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия испытывает проблемы со здоровьем. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, хавбек пропустил последнюю тренировку неаполитанской команды. Игрок остался дома из-за простуды. Он может не сыграть в матче с «Салернитаной», который состоится 21 января.

Напомним, Кварацхелия стал игроком итальянского клуба летом 2022 года. В нынешнем сезоне 21-летний футболист принял участие в 15 матчах итальянской Серии А, забил семь голов и отдал семь результативных передач. Ранее Хвича выступал за казанский «Рубин» и «Динамо» из Батуми.

«Наполи» занимает первое место в таблице чемпионата Италии, набрав 47 очков после 18 встреч. В 1/8 финала Лиги чемпионов неаполитанцы сыграют с франкфуртским «Айнтрахтом».

Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи»:

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