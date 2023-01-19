Григорий Иванов: Бикфалви уже 36 лет, куда ему ещё идти, кроме «Урала»
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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о будущем румынского полузащитника Эрика Бикфалви в екатеринбургском клубе.
«У нас действующий контракт с Бикфалви, ещё полтора года. Куда он пойдёт — 36 лет ему уже. Куда ему ещё идти, кроме нас. Он наш футболист, очень хотим, чтобы он у нас и играл», — приводит слова Иванова «РИА Новости Спорт».
Лидеру екатеринбургской команды 34 года. Бикфалфи выступает за «Урал» с 2017 года и является капитаном клуба. За уральцев румын сыграл 167 матчей, в которых забил 53 гола и сделал 15 результативных передач. Действующий контракт Бикфалви с «Уралом» рассчитан до конца сезона-2022/2023. Соглашение предусматривает возможность продления ещё на один год. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 800 тыс.
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