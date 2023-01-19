Кепа Аррисабалага: в детстве мне купили перчатки, но они оказались велики на три размера

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага рассказал историю из детства, связанную с его первыми вратарскими перчатками.

«На углу улицы в рыбацкой деревне Ондарроа, где я жил, был спортивный магазин. Я не заходил внутрь, но зато всегда смотрел через зеркало на витрины. На стенде рядом с кассой была пара вратарских перчаток. Не знаю, что именно, но меня сразу пронзило странное чувство. Возникло ощущение, что они смотрят на меня.



Мы шли со школы этой дорогой каждый день, и каждый раз я видел, что они всё ещё находились на витрине. Я пришёл домой и стал слёзно просить у мамы купить их. Для меня эти перчатки были всем. Не стоит удивляться, но мои родители пошли и купили их для меня. Но была одна проблема…

Эти перчатки были пятого размера, слишком огромными для меня. Другими словами, я будто выпросил вещь размера XXL, когда сам ношу размер М. Но я не мог вернуть, это была любовь с первого взгляда. С этого момента я начал тренироваться во вратарских перчатках, которые были велики мне на три размера. Но они были моими», — приводит слова Аррисабалаги официальный сайт синих.

Новость по теме Джеймс и Чилуэлл вернулись к тренировкам с «Челси»

Как выглядит номер вратаря Аргентины Мартинеса в Катаре: