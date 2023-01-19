Лещук: у Аргентины после финала ЧМ ревела вся команда. Не по-мужски как-то, не понравилось

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук оценил финал прошедшего чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Аргентины и Франции (3:3, 4:2 пен.), упрекнув футболистов аргентинской команды за их эмоции после окончания встречи.
«Чемпионат мира посматривал, пока был в отпуске. Единственный из отеля пришёл смотреть полуфиналы и финал.
Как мне финал? В начале было скучно, только в конце получилась яркая развязка. Сначала болел за Аргентину, а потом захотелось, чтобы победила Франция. По итогу расстроился. Я понимаю, что бывают слёзы счастья, но у Аргентины вся команда ревела. Не по-мужски как-то, мне это не понравилось», — приводит слова Лещука Sport24.
Напомним, золото турнира в Катаре стало для Аргентины первой победой на чемпионатах мира с 1986 года.
- 19 января 2023
-
20:23
-
20:15
-
20:15
-
20:11
-
20:02
-
20:02
-
19:55
-
19:50
-
19:30
-
19:30
-
19:30
-
19:23
-
19:15
-
19:14
-
18:58
-
18:56
-
18:56
-
18:49
-
18:46
-
18:39
-
18:31
-
18:20
-
18:20
-
18:07
-
18:00
-
17:54
-
17:53
-
17:50
-
17:39
-
17:32
-
17:27
-
17:25
-
17:05
-
17:03
-
16:56