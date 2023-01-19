The Athletic: «Арсенал» договорился о покупке полузащитника «Брайтона» Троссарда

Лондонский «Арсенал» договорился о переходе бельгийского полузащитника «Брайтона» Леандро Троссарда. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, лондонский клуб заплатит за футболиста около € 30 млн. Официально о сделке должно быть объявлено в ближайшее время. Ранее о старте переговоров между клубами сообщил итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее появилась информация, что футболист отстранён от тренировок с командой. Троссард пропустил игру с «Ливерпулем» (3:0).



В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 28-летний Троссард в 16 матчах забил семь голов и отдал две результативные передачи. На чемпионате мира 2022 года в Катаре бельгиец сыграл три матча, не отметившись результативными действиями.

Игроки «Арсенала» раскрасили Лондон в красный: