The Athletic: «Арсенал» договорился о покупке полузащитника «Брайтона» Троссарда

Лондонский «Арсенал» договорился о переходе бельгийского полузащитника «Брайтона» Леандро Троссарда. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, лондонский клуб заплатит за футболиста около € 30 млн. Официально о сделке должно быть объявлено в ближайшее время. Ранее о старте переговоров между клубами сообщил итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее появилась информация, что футболист отстранён от тренировок с командой. Троссард пропустил игру с «Ливерпулем» (3:0).
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 28-летний Троссард в 16 матчах забил семь голов и отдал две результативные передачи. На чемпионате мира 2022 года в Катаре бельгиец сыграл три матча, не отметившись результативными действиями.
Игроки «Арсенала» раскрасили Лондон в красный:
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