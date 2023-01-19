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Александр Мостовой: если у Фёдора Смолова есть вариант с «Башакшехиром», нужно ехать

Александр Мостовой: если у Фёдора Смолова есть вариант с «Башакшехиром», нужно ехать
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о потенциальном переходе нападающего «Динамо» Фёдора Смолова в турецкий клуб «Истанбул Башакшехир».

«Конечно, нужно ехать. Тем более Турция сейчас стала для нас близкая. Сейчас там высокий уровень, потому что играют много иностранцев в командах. Я вспоминаю, когда я играл — у меня были предложения из Турции, и я смотрел составы, но там было всего один или два иностранца.

Сейчас в Турции гораздо больше легионеров. Если есть такой вариант, то надо ехать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В этом сезоне за «Динамо» Смолов провёл 15 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.

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