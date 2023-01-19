Месси и Роналду в старте своих команд на матч «ПСЖ» с «Аль-Насром»/«Аль-Хилялем»

Сборная Эр-Рияда и французский «ПСЖ» объявили стартовые составы команд на товарищеский матч. Встреча пройдёт в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, на стадионе «Кинг Фахд», официальная вместимость которого 68 752 человека. Стартовый свисток в матче прозвучит в 20:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Эр-Рияда составлена из лучших игроков ведущих клубов Саудовской Аравии: «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля».

Сборная Эр-Рияда: Аль-Оваис — Абдулхамид, Аль-Амри, Аль-Булайхи — Канно, Густаво, Перейра, Талиска — Аль-Давсари, Роналду.

«ПСЖ»: Навас — Бернат, Маркиньос, Рамос, Хакими — Руис, Саншеш, Солер — Неймар, Месси, Мбаппе.

Данный матч может стать одним из последних в истории, в котором друг против друга сыграют аргентинский нападающий Лионель Месси, защищающий цвета «ПСЖ», и португальский форвард Криштиану Роналду, представляющий «Аль-Наср».