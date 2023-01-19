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«Химки» сыграли вничью с «Войводиной» в товарищеском матче

«Химки» сыграли вничью с «Войводиной» в товарищеском матче
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Сегодня, 19 января, состоялся товарищеский матч между «Химками» и «Войводиной». Команды играли в Турции. Противостояние завершилось со счётом 0:0.

Во втором тайме голкипер химчан Антон Митрюшкин отразил удар с пенальти.

На зимних тренировочных сборах красно-чёрным предстоит провести следующие товарищеские матчи:

28 января, 11:00 мск. «Химки» — «Велес»;
28 января, 17:00 мск. «Химки» — «Пюник» (Армения);
5 февраля, 11:00 мск. «Химки» — «Волга» Ульяновск;
5 февраля, 17:00 мск. «Химки» — «Ахмат»;
12 февраля, 17:00 мск. «Химки» — «Динамо»;
23 февраля, 17:00 мск. «Химки» — «Оренбург»;
24 февраля, 11:00 мск. «Химки» — «Сочи».

Напомним, «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 12 очков после 17 матчей. Лидирует «Зенит» (42).

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
19 января 2023, четверг. 17:00 МСК
Войводина
Нови-Сад, Сербия
Окончен
0 : 0
Химки
Химки, Россия
Комментарии
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