«Химки» сыграли вничью с «Войводиной» в товарищеском матче

Сегодня, 19 января, состоялся товарищеский матч между «Химками» и «Войводиной». Команды играли в Турции. Противостояние завершилось со счётом 0:0.
Во втором тайме голкипер химчан Антон Митрюшкин отразил удар с пенальти.
На зимних тренировочных сборах красно-чёрным предстоит провести следующие товарищеские матчи:
28 января, 11:00 мск. «Химки» — «Велес»;
28 января, 17:00 мск. «Химки» — «Пюник» (Армения);
5 февраля, 11:00 мск. «Химки» — «Волга» Ульяновск;
5 февраля, 17:00 мск. «Химки» — «Ахмат»;
12 февраля, 17:00 мск. «Химки» — «Динамо»;
23 февраля, 17:00 мск. «Химки» — «Оренбург»;
24 февраля, 11:00 мск. «Химки» — «Сочи».
Напомним, «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 12 очков после 17 матчей. Лидирует «Зенит» (42).
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