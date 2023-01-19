«Химки» сыграли вничью с «Войводиной» в товарищеском матче

Сегодня, 19 января, состоялся товарищеский матч между «Химками» и «Войводиной». Команды играли в Турции. Противостояние завершилось со счётом 0:0.

Во втором тайме голкипер химчан Антон Митрюшкин отразил удар с пенальти.

На зимних тренировочных сборах красно-чёрным предстоит провести следующие товарищеские матчи:

28 января, 11:00 мск. «Химки» — «Велес»;

28 января, 17:00 мск. «Химки» — «Пюник» (Армения);

5 февраля, 11:00 мск. «Химки» — «Волга» Ульяновск;

5 февраля, 17:00 мск. «Химки» — «Ахмат»;

12 февраля, 17:00 мск. «Химки» — «Динамо»;

23 февраля, 17:00 мск. «Химки» — «Оренбург»;

24 февраля, 11:00 мск. «Химки» — «Сочи».

Напомним, «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 12 очков после 17 матчей. Лидирует «Зенит» (42).