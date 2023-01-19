Месси, Мбаппе и Неймар вместе выйдут в старте «ПСЖ» впервые после ЧМ

Нападающие французского «ПСЖ» Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар попали в стартовый состав команды на товарищеский матч со сборной Эр-Рияда, состоящей из лучших игроков ведущих клубов Саудовской Аравии «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля». Форварды сыграют вместе с первых минут впервые после чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Последний раз до этого Месси, Мбаппе и Неймар вместе появлялись в стартовом составе парижской команды ещё 13 ноября 2022 года. Звёздные футболисты с первых минут начали игру с «Осером» в 15-м туре французской Лиги 1 (5:0).
Полностью стартовые составы на матч «ПСЖ» и сборной Эр-Рияда выглядят следующим образом:
Сборная Эр-Рияда: Аль-Оваис — Абдулхамид, Аль-Амри, Аль-Булайхи — Канно, Густаво, Перейра, Талиска — Аль-Давсари, Роналду.
«ПСЖ»: Навас — Бернат, Маркиньос, Рамос, Хакими — Руис, Саншеш, Солер — Неймар, Месси, Мбаппе.
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