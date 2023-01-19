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«Ноттингем Форест» договорился об аренде форварда Криса Вуда. Он будет 25-м новичком клуба

«Ноттингем Форест» договорился об аренде форварда Криса Вуда. Он будет 25-м новичком клуба
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Нападающий «Ньюкасла» Крис Вуд в скором времени перейдёт в «Ноттингем Форест» на правах аренды. Как сообщает издание The Athletic, клубы договорились обо всех деталях этого соглашения, а сам игрок дал согласие на переход.

В течение следующих 24 часов 31-летний нападающий пройдёт медицинское обследование, прежде чем завершить свой переход в стан «лесников». В условиях аренды игрока также есть опция о выкупе.

Крис Вуд стал игроком «Ньюкасла» в январе 2022 года и помог своей команде избежать вылета из Премьер-лиги. Однако в этом сезоне его роль в команде заметно сократилась, и он в основном выходил на замену в концовках встреч. Всего нападающий забил пять голов в 39 играх за клуб.

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