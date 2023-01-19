Канчельскис: Мбаппе и Бензема — конкуренты Месси за звание лучшего футболиста 2022 года

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис заявил, что французские нападающие «ПСЖ» и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе и Карим Бензема являются конкурентами форварда парижского суперклуба и сборной Аргентины Лионеля Месси в борьбе за звание лучшего футболиста 2022 года.
«Отдам предпочтение за звание лучшего игрока 2022 года Месси. Стал чемпионом мира, сезон вроде неплохо провёл, играл хорошо. Это я так думаю. Но и Бензема может выиграть, хотя он не играл на чемпионате мира. Ещё один конкурент – Мбаппе. Другого не вижу», – сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Бензема является действующим обладателем «Золотого мяча», Месси — обладателем приза лучшему игроку чемпионата мира 2022 года в Катаре, на котором Мбаппе стал лучшим бомбардиром.
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