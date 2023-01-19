«Аль-Наср»/«Аль-Хиляль» — «ПСЖ»: Маркиньос вывел парижан вперёд

Защитник «ПСЖ» Маркиньос вывел парижан вперёд в конце первого тайма. Бразилец отличился на 43-й минуте.
Килиан Мбаппе от угла штрафной совершил заброс к линии вратарской, где Маркиньос выскочил из-за спин защитников и в касание подправил мяч в сетку ворот.
Отметим, что форвард французского клуба Лионель Месси открыл счёт в товарищеском матче со сборной Эр-Рияда на третьей минуте, а на 34-й минуте Криштиану Роналду восстановил равенство на табло. Португальский форвард реализовал пенальти.
Встреча проходит в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, на стадионе «Кинг Фахд», официальная вместимость которого 68 752 человека.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Данный матч может стать одним из последних в истории, в котором друг против друг друга сыграют аргентинский нападающий Лионель Месси, защищающий цвета «ПСЖ», и португальский форвард Криштиану Роналду, представляющий «Аль-Наср».
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