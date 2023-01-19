Левандовски выйдет в старте «Барселоны» на матч 1/8 финала Кубка Испании с «Сеутой»

Сегодня, 19 января, состоится матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором «Барселона» сыграет с последним клубом третьего дивизиона страны «Сеутой». Встреча пройдёт на стадионе «Альфонсо Мурубе» в Сеуте. Стартовый свисток главного арбитра Хуана Мартинеса Мунуэры прозвучит в 22:00 мск.
Стартовый состав «Барселоны»: Пенья — Альба, Алонсо, Гарсия, Бельерин — С. Роберто, Кессье, П. Торре — Ф. Торрес, Левандовски, Рафинья.
В прошлом раунде Кубка «Барселона» с трудом смогла обыграть клуб «Интерсити». Трижды сине-гранатовые выходили вперёд и три раза соперник сравнивал счёт. Только гол Ансу Фати в овертайме позволил подопечным Хави пройти в следующий раунд (4:3). «Сеута» прошла уже три раунда турнира, обыграв на своём пути «Утреру» (1:0), «Ивису» (3:2) и «Эльче» (1:0).
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