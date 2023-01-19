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«Аль-Наср»/«Аль-Хиляль» — «ПСЖ»: Неймар не забил пенальти

«Аль-Наср»/«Аль-Хиляль» — «ПСЖ»: Неймар не забил пенальти
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Нападающий «ПСЖ» Неймар не смог увеличить отрыв парижан на 45+3-й минуте матча со сборной звёзд Эр-Рияда. Бразилец не реализовал пенальти.

Футболист плохо пробил с точки — голкипер соперника Аль-Оваис легко отбил удар.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Отметим, что форвард французского клуба Лионель Месси открыл счёт в товарищеском матче со сборной Эр-Рияда на третьей минуте, а на 34-й минуте Криштиану Роналду восстановил равенство на табло. Португальский форвард реализовал пенальти.

Данный матч может стать одним из последних в истории, в котором друг против друг друга сыграют аргентинский нападающий Лионель Месси, защищающий цвета «ПСЖ», и португальский форвард Криштиану Роналду, представляющий «Аль-Наср».

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