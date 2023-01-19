Мостовой: Месси — величайший футболист современности. Может, и вообще в истории футбола

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой считает аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси лучшим игроком 2022 года.

«Я ставлю на Месси — он станет лучшим игроком 2022 года. Лионель — величайший футболист современности. Может, и вообще в истории футбола. Каждый год говорят, что Месси чего-то не хватает.

Человек бьёт все рекорды, тащит все команды на себе, отдаёт, забивает — всё равно осмеливаются говорить, что ему там чего-то не хватает. Человек в 35 лет сделал свою сборную чемпионом мира», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Лионель Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины на мировом первенстве 2022 года в Катаре. В финале турнира аргентинцы обыграли национальную команду Франции.