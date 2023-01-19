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«Аль-Наср»/«Аль-Хиляль» — «ПСЖ»: команды забили по голу в начале второго тайма

«Аль-Наср»/«Аль-Хиляль» — «ПСЖ»: команды забили по голу в начале второго тайма
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Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос вывел парижан вперёд в матче со сборной Эр-Рияда, сделав счёт 3:2 на 53-й минуте встречи. Через три минуты Чан Хюн Су сравнял счёт (3:3).

В случае с голом команды Кристофа Галтье голом отметился Серхио Рамос. Килиан Мбаппе на левом краю штрафной раскачал защитника и прострелил к линии вратарской, откуда Рамос переправил мяч в сетку ворот соперника. Защитник сборной Эр-Рияда Чан Хюн Су после подачи Мартинеса от угла поля головой направил мяч в цель.

Встреча проходит в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, на стадионе «Кинг Фахд», официальная вместимость которого 68 752 человека.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Данный матч может стать одним из последних в истории, в котором друг против друга сыграют аргентинский нападающий Лионель Месси, защищающий цвета «ПСЖ», и португальский форвард Криштиану Роналду, представляющий «Аль-Наср».

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